İşgalci Siyonistler yine yaptı yapacağını! Bu kadının tek suçu Mescid-i Aksa'ya girmek
Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan Filistinli bir kadına işgalci İsrail askerleri sert müdahalede bulundu.
İsrail terörü dünyanın gözü önünde devam ediyor.
Çocuk, kadın ve yaşlı ayırmayan terör devleti, Filistin'e ölüm yağdırıyor.
Dünyadan gelen tepkileri ciddiye almayan İsrail'in polis görünümlü militanları, Kudüs'te Cuma namazı kılmak için gelen Müslümanlara gaz bombası ile sert bir müdahale gerçekleştirildi.
Filistinli kadına sert müdahale
Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan Filistinli bir kadına kural tanımayan işgalci İsrail askerleri sert müdahalede bulundu.
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