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Dünya İşgalci İsrail’in hapislerinde tutuluyorlar! Filistinlilerden endişelendiren haber
Dünya

İşgalci İsrail’in hapislerinde tutuluyorlar! Filistinlilerden endişelendiren haber

İşgalci İsrail'in hapishanelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 171'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 21:00:00 -
İşgalci İsrail’in hapislerinde tutuluyorlar! Filistinlilerden endişelendiren haber

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, terör ve işgal devleti İsrail'in güneyindeki Negev hapishanesinde son 24 saatte 15 Filistinlide daha Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Böylece Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinin ortak verilerine göre, daha önce 156 olarak açıklanan terörist İsrail'in hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 171'e çıktı.

Hamas ve İslami Cihad'dan yapılan daha önceki açıklamalarda İsrail hapishanelerindeki Filistinliler arasında Kovid-19'un yayılmasının oluşturacağı sonuçlarla ilgili ikazlarda bulunulmuştu.

Filistin resmi kaynaklarına göre, işgalci İsrail'in hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

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