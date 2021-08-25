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Dünya İşgalci İsrail'den iddia: İki ay kaldı
Dünya

İşgalci İsrail'den iddia: İki ay kaldı

Terörist İsrail'in Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmaya 2 ay uzaklıkta olduğunu iddia ederek, ülkesinin bunun önüne geçmek için tek başına adım atmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 16:43:00 -
İşgalci İsrail'den iddia: İki ay kaldı

İşgalci terörist İsrail'in Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmaya 2 ay uzaklıkta olduğunu iddia ederek, ülkesinin bunun önüne geçmek için tek başına adım atmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Gantz, 60 ülkenin İsrail büyükelçisine Tel Aviv'de düzenlenen toplantıda İran konusunda konuştu.

Gantz, nükleer anlaşmaya dönülmesi için yapılan müzakerelere değinerek, "İran rejiminin müzakere masasına dönme ve bir anlaşmaya imza atmaya niyeti olup olmadığını bilmiyoruz. Uluslararası toplum, İran'ın nükleer silah yolunda ilerlemesini durdurmak için uygulanabilir bir 'b planı' oluşturmalı." dedi.

İran'ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmaya iki ay uzaklıkta olduğunu ileri süren Gantz, şöyle devam etti:

"İsrail harekete geçmek için gerekli imkana sahip ve bunu yapmaktan çekinmeyecektir. İsrail'in gelecekte nükleer bir İran'ı önlemek için harekete geçmek zorunda kalacağı ihtimalini göz ardı etmiyorum."

Gantz, İsrailli bir şirkete ait gemiyi hedef alan 29 Temmuz'daki saldırının arkasında Tahran yönetiminin olduğu yönündeki suçlamalarını yinelerken, söz konusu saldırıda kullanılan insansız hava aracının da İran topraklarından gönderildiğini iddia etti.

İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı, 4 Ağustos'ta yine bazı yabancı büyükelçilerle yaptığı toplantıda, İran'ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmaya 10 hafta uzaklıkta olduğu iddiasında bulunmuştu.

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