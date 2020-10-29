İşgalci İsrail'den bir skandal daha! Mescid-i Aksa İmam Hatibi'nin evini basıp böyle tehdit ettiler
İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin evine baskın yaptı. İsrailli teröristlerin Şeyh Sabri'ye hutbede “kışkırtıcı” cümlelerden uzak durması için tehditte bulunduğu bildirildi.
Kudüs-Filistin eski Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri’nin avukatı Hamza Kutayne, İsrail istihbarat memurları ile polisinden oluşan bir grup teröristin Şeyh Sabri’nin işgal altındaki Kudüs’ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenlediğini bildirdi.
Kutayne, Şeyh Sabri’nin yarın Mescid-i Aksa’daki cuma hutbesini okuyacağına dikkati çekerek, İsrailli teröristlerin Şeyh Sabri’yi hutbede “kışkırtıcı” cümlelerden uzak durması için tehdit ettiğini belirtti.
İşgalci İsrail güçlerinin özellikle akşam saatlerinde Şeyh Sabri’nin evine baskın yaptığına vurgu yapan Kutayne, İsrail'in Şeyh Sabri'yi susturmak istediğini, bunu da gözaltı ve Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma uygulamalarıyla yapmaya çalıştığını vurguladı.
Şeyh İkrime Sabri, dün görüntülü olarak yayınlanan mesajında, Fransa’nın Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e (SAV) ve İslam karşıtı tutumuna dikkati çekerek, Filistinlilere Mevlid-i Nebi günlerinde Mescid-i Aksa’yı boş bırakmama çağrısı yapmıştı.
Haziran ayının başında gözaltına alınan Şeyh Sabri’ye işgalci İsrail makamlarınca 4 ay Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası verilmişti.