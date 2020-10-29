  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İşgalci İsrail'den bir skandal daha! Mescid-i Aksa İmam Hatibi'nin evini basıp böyle tehdit ettiler
Dünya

İşgalci İsrail'den bir skandal daha! Mescid-i Aksa İmam Hatibi'nin evini basıp böyle tehdit ettiler

İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin evine baskın yaptı. İsrailli teröristlerin Şeyh Sabri'ye hutbede “kışkırtıcı” cümlelerden uzak durması için tehditte bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:56:00 -
İşgalci İsrail'den bir skandal daha! Mescid-i Aksa İmam Hatibi'nin evini basıp böyle tehdit ettiler

Kudüs-Filistin eski Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri’nin avukatı Hamza Kutayne, İsrail istihbarat memurları ile polisinden oluşan bir grup teröristin Şeyh Sabri’nin işgal altındaki Kudüs’ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenlediğini bildirdi.

Kutayne, Şeyh Sabri’nin yarın Mescid-i Aksa’daki cuma hutbesini okuyacağına dikkati çekerek, İsrailli teröristlerin Şeyh Sabri’yi hutbede “kışkırtıcı” cümlelerden uzak durması için tehdit ettiğini belirtti.

İşgalci İsrail güçlerinin özellikle akşam saatlerinde Şeyh Sabri’nin evine baskın yaptığına vurgu yapan Kutayne, İsrail'in Şeyh Sabri'yi susturmak istediğini, bunu da gözaltı ve Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma uygulamalarıyla yapmaya çalıştığını vurguladı.

Şeyh İkrime Sabri, dün görüntülü olarak yayınlanan mesajında, Fransa’nın Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e (SAV) ve İslam karşıtı tutumuna dikkati çekerek, Filistinlilere Mevlid-i Nebi günlerinde Mescid-i Aksa’yı boş bırakmama çağrısı yapmıştı.

Haziran ayının başında gözaltına alınan Şeyh Sabri’ye işgalci İsrail makamlarınca 4 ay Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası verilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan ve Macron arasındaki gerginlik sonrası İngiliz basınının analizi gündem oldu
Siyaset

Erdoğan ve Macron arasındaki gerginlik sonrası İngiliz basınının analizi gündem oldu

Financial Times’ta David Gardner imzasıyla, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumu sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ..
Fransa’nın skandalı sonrası harekete geçildi! Pierre Loti için yeni isim teklifi
Gündem

Fransa’nın skandalı sonrası harekete geçildi! Pierre Loti için yeni isim teklifi

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, İslam’a ve Hz. Muhammed’e yapılan saldırılar sonrası İstanbul Eyüp’te bulunan Fransız Pierre Loti ..
Erdoğan'a 'bana meydan oku' diyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu
Gündem

Erdoğan'a 'bana meydan oku' diyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşısında görünce renk değiştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a küstah sözler sarf e..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay