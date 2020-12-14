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Dünya İşgalci İsrail'den baskın! 2 Filistinliyi yaraladılar
Dünya

İşgalci İsrail'den baskın! 2 Filistinliyi yaraladılar

İşgal altındaki Batı Şeria'da terörist İsrail askerlerinin açtığı ateş neticesinde 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 00:42:00 -
İşgalci İsrail'den baskın! 2 Filistinliyi yaraladılar

İşgal altındaki Batı Şeria'da terörist ve işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terörist İsrail askerlerinin Tulkerm'e bağlı Şuveyke Mahallesi'ne akşam saatlerinde baskın yaptığı, kendilerine karşılık veren Filistinlileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştığı bildirildi.

Açıklamada, açılan ateş sonucu 15 ve 18 yaşlarında 2 kişinin yaralandığı, bir kişinin ise boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi. Yaralıların, Tulkerm Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Askeri noktadan geçen Filistinliyi gözaltına aldılar!

Öte yandan terörist İsrail askerleri, Nablus kentindeki askeri noktadan geçtiği sırada bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Cenin'deki Filistinli Esirler Heyeti Müdürü Muntasır Semmur, Filistin haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, Arraba beldesi sakinlerinden bir gencin, Nablus kentinin güneyindeki bir askeri kontrol noktasından geçtiği sırada işgalci İsrail askerlerince gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Haberde konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

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