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İşgalci İsrail 'zulüm yasasını' onayladı

İşgal devleti İsrail Bakanlar Kurulu Yasama Komisyonu, Batı Şeria'da silahlı eylemde bulunan Filistinlilerin ailelerinin evlerinden zorla çıkarılmasına olanak veren yasayı onayladı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:55
İşgalci İsrail 'zulüm yasasını' onayladı

Terör devleti İsrail Bakanlar Kurulu Yasama Komisyonu, Batı Şeria'da silahlı eylemde bulunan Filistinlilerin ailelerinin evlerinden zorla çıkarılmasını sağlayan kanun tasarısına onay verdi. 

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail vatandaşlarını öldüren Filistinlilerin ailelerinin Batı Şeria'daki evlerinden kovulmasını sağlayan kanun tasarısı onaylandı.

Aile boyu zulüm

Aşırı sağcı Yahudi Evi Partisi Milletvekili Moti Yogev tarafından sunulan kanun tasarısına göre, bir Yahudi'nin ölümüne neden olan operasyonu icra eden kişinin birinci dereceden akrabaları 7 gün içinde Batı Şeria'daki evlerinden kovularak yine Batı Şeria'da başka bir yere sürgün edilecek.     

Kanun tasarısının uygulamaya girmesi için İsrail hükümetinin onayının ardından parlamentoda da onaylanması gerekiyor. 

Gazeteye göre, hükümetin yargı danışmanı Avichai Mandelblit, hukuki olmadığını belirterek tasarıya karşı çıkıyor. Mandelblit, ilgili tasarının uluslararası hukuka aykırı olduğuna ilişkin hazırladığı raporu hükümetin yasama komisyonuna daha önceden sunmuştu.  

Mendelblit, ailenin yaşadığı evden tahliyesi için ailenin suçla doğrudan bir ilişkisinin olması gerektiğini belirtiyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:55
  1. İsrail Bakanlar Kurulu

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