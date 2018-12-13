İşgalci İsrail Ramallah'a giriş çıkışlarını kapattı
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin giriş çıkışlarını askeri kontrol noktalarıyla kapatma kararı aldı.13 Aralık 2018 Perşembe 14:58
Siyonist İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin giriş çıkışlarını askeri kontrol noktalarıyla kapattı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah'ın girişindeki Beyt-İl kontrol noktasını trafik akışına kapattı.
Ramallah'a giden yollar da kapatıldı
İsrail güçlerinin Bir-Zeit ve Ayn Sina beldelerinden Ramallah'a giden yolları da kapattığı belirtildi.
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