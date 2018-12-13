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İşgalci İsrail Ramallah'a giriş çıkışlarını kapattı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin giriş çıkışlarını askeri kontrol noktalarıyla kapatma kararı aldı.

13 Aralık 2018 Perşembe 14:58
İşgalci İsrail Ramallah'a giriş çıkışlarını kapattı

Siyonist İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin giriş çıkışlarını askeri kontrol noktalarıyla kapattı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah'ın girişindeki Beyt-İl kontrol noktasını trafik akışına kapattı.

Ramallah'a giden yollar da kapatıldı

İsrail güçlerinin Bir-Zeit ve Ayn Sina beldelerinden Ramallah'a giden yolları da kapattığı belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:58
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