İşgalci İsrail polisi de eşlik etti! Mescid-i Aksa'ya baskın

Terörist İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail polisi korumasındaki 80 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, 47 fanatik Yahudi'nin öğleden önce, 33 fanatik Yahudi'nin de öğleden sonra baskın düzenlediği kaydedildi.

İşgalci İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin sabah ve öğleden sonra Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

6'sı kadın 7 Filistinli gözaltına alındı

Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, terörist İsrail polisinin, Harem-i Şerif'in doğu yakasında yer alan Rahmet Kapısı çevresinde 6 Filistinli kadını gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Müslüman Mezarlıklar Müdürü Mustafa Ebu Zehra'nın da İsrail polisince gözaltına alındığı aktarıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, işgalci İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden terör devleti İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

Terörist İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.