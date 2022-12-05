İşgalci İsrail, o köyü 210. kez yıktı!

İşgalci İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyünü bir kez daha yıkarak pek çok kişiyi evsiz bıraktı.

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, siyonist rejim güçlerinin baskın düzenledikleri köyü 210'uncu kez yıktığını açıkladı.

Turi, İşgalci İsrail güçlerinin her yıkımından sonra olduğu gibi bu kez de bölge sakinlerinin köylerini yeniden inşa edeceğini vurguladı.

İşgalci İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da gerçekleştirdiği Arakib köyünde 80'den fazla İşgalci İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

Tel Aviv yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İşgalci İsrail'in kuruluşundan çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler her yıkım sonrası evlerini yeniden inşa ediyor

Köylüler, işgal güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İşgalci İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, Tel Aviv yönetimi bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümünü istimlak etti.