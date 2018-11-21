İşgalci İsrail Filistinli milletvekiliyi alıkoydu

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya sürgün edilen Kudüs Milletvekili Ahmed Attun'u evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

Vekilin evine baskın

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Attun'un Ramallah kentine bağlı El-Bire beldesinde bulunan evine baskın düzenledi.

Hamas'a bağlı Islah ve Değişim Bloku üyesi olan Attun'u gözaltına alan İsrail askerleri, evde yaptığı aramada Filistinli milletvekiline ait cep telefonu ile bilgisayara da el koydu.

İsrail makamları daha önce gözaltına alarak idari tutukluluk uygulamasıyla 11 ay cezaevinde tuttuğu Attun'u 2011'de Kudüs'ten Ramallah'a sürgün etmişti.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 50 Filistinlinin evlerine baskın düzenledi

Batı Şeria'nın Tulkerim kentine bağlı Deyr el-Gusun Beldesi Belediye Başkanı Zahir Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde beldeye baskın düzenlediğini belirtti.

Mansur, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan beldede 50 eve baskın düzenleyen İsrail askerlerinin aramalar sırasında evlerdeki eşyalara da zarar verdiğini söyledi.

Söz konusu evlere kapıları kırarak giren İsrail güçlerinin beldede terör estirdiğini vurgulayan Mansur, baskınların nedeni olarak ise "Selfit'te Yahudi yerleşimcilere yönelik bir eylemde bulunduğu iddia edilen Eşref Naalave isimli Filistinlinin aranmasının" gösterildiğini aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi hâlinde askerî hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.