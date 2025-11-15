İşgalci İsrail, El Halil’deki İbrahim Camisi’ni “Bayram” bahanesiyle Müslümanlara kapattı
İsrail, "Sare Bayramı" kutlamaları gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan El Halil kentindeki İbrahim Camisi'ne (Harem-i İbrahim) Müslümanların girişini kapattı.
İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan El Halil kentinde, İsrail ordusu ve yerleşimciler, Filistinlilere yönelik yeni kısıtlamalar getirdi.
CAMİYE GİRİŞLER ENGELLENDİ
El Halil'deki sivil toplum kuruluşu Savunma Komitesi üyesi aktivist Arif Cabir'in açıklamasına göre, İsrail, Yahudilerin kutladığı "Sare Bayramı" bahanesiyle Müslümanların Harem-i İbrahim Camisi'ne girişlerini tamamen kapattı.
Bu uygulama, bölgedeki gerginliği daha da artırdı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE BASKINLAR
Cabir, İsrail ordu güçlerinin cuma sabahından itibaren Eski Şehir'deki Gays, Selayime, Cabir ve Tel Rumeyda gibi bazı mahallelere sokağa çıkma yasağı uyguladığını belirtti.
-
İsrail ordusu, Eski Şehir'e ulaşan yolları askeri kontrol noktalarıyla kapatarak giriş ve çıkışları engelledi.
-
Çok sayıda bölge sakini Filistinli, evlerine dönemeyerek geceyi El Halil kentindeki akrabalarının yanında geçirmek zorunda kaldı.
Aynı zamanda, yüzlerce İsrailli yerleşimcinin dün akşam ve bugün sabah saatlerinde İsrail ordusunun koruması altında Eski Şehir'e baskın düzenleyerek provokatif eylemlerde bulunduğu aktarıldı.
HAREM-İ İBRAHİM CAMİSİ'NİN TRAJİK GEÇMİŞİ
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan İbrahim Camisi, İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunuyor.
Cami, 25 Şubat 1994'te Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin sabah namazı sırasında Müslümanların üzerine ateş açması sonucu yaşanan katliamın ardından kapatılmıştı.
Yeniden açıldığında ise caminin yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilerek ikiye bölünmüştü.
