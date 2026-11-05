İşgalci İsrail ateşkes dinlemiyor! Gazze'de kanlı katliam ve zulüm sürüyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İşgal ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda 24 saat içinde 5 masum Filistinli daha yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yürürlükteki ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırıları sonucunda son 24 saatte 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları nedeniyle yaralananların sayısının ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana 5 bin 799’a ulaştığını açıkladı.
Bakanlıktan önceki açıklamalarda, Ekim 2025’ten bu yana düzenlenen saldırılarda 1.602 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Öte yandan, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplamda 74.618 kişi yaşamını yitirirken, yaralı sayısı 175.925’e yükseldi.
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