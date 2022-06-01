İşgalci İsrail askerleri Filistinli kızı şehit etti!
Filistinli Gufran Harun Verasne, El- Halil'de işgalci siyonistlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.
Filistinli Gufran Harun Verasne, El- Halil'de işgalci siyonistlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.
Bu sabah, El- Halil'in kuzeyindeki Al-Arub mülteci kampı yakınında işgalci siyonistler, Filistinli bir kıza ateş açtı.
Açılan ateş sonucu ağır yaralanan kız, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Kızın, Gufran Harun Verasne isimli biri olduğu, daha önceden aylarca işgalci rejim zindanlarında tutsak olarak kaldığı, geçtiğimiz Nisan ayında serbest bırakıldığı belirtildi.
Gufran Harun Verasne'nin, El- Halil Üniversitesi Medya Bölümü mezunu olduğu ifade edildi.
Yerel kaynaklar, işgal askerlerinin kızı yerde ağır yaralı olarak bıraktığı, 20 dakikadan fazla sağlık personelini engellediğini belirtti.
İşgal medyası, kızın işgalci siyonist askerlere bıçaklı eylemde bulunduğunu ileri sürdü.
(İLKHA)