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Gündem İşgalci İsrail 7 Filistinli genci kaçırdı!
Gündem

İşgalci İsrail 7 Filistinli genci kaçırdı!

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviyye beldesinde 7 Filistinli genç, siyonist işgal rejimi tarafından esir alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 14:24:00 -
İşgalci İsrail 7 Filistinli genci kaçırdı!

Filistin basınında yer alan haberlere göre, dün gece saatlerinde işgal altındaki Kudüs'ün İseviyye beldesine baskın düzenleyen siyonist işgal rejimi, dört genci alıkoydu.

İseviyye beldesinde ayrıca, Adiy, Alaa ve Kasiy Dari adlı üç kardeşin, siyonist işgalciler tarafından esir alındığı belirtildi.

Öte yandan siyonist işgal rejimi, Mescid-i Aksa'nın Sahira Kapısı yakınlarında Kudüslü gençlere kimlik sorma bahanesiyle baskı yapmaya devam ediyor. (İLKHA)

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