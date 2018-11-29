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İşgalci İsrail 10 Filistinliyi daha rehin aldı

Siyonist İsrail askerleri, Batı Şeria'da 10 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

29 Kasım 2018 Perşembe 11:42
İşgalci İsrail 10 Filistinliyi daha rehin aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Bahane hep aynı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 10 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli yer alıyor.

İsrail ayrıca "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi hâlinde askeri hâkim, suç isnadında bulunmaksızın tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:42
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