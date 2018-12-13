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İşgalci İsrail 1 Filistinli genci şehit etti

Terör devleti İsrail'in Kudüs'te 1 Filistinli genci şehit ettiği bildirildi.

13 Aralık 2018 Perşembe 11:00
İşgalci İsrail 1 Filistinli genci şehit etti

İşgalci İsrail güçleri, Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinli genci şehit etti.

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir karakola "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğunu, polis güçlerinin ateş ederek söz konusu kişiyi etkisiz hale getirdiğini belirtti.

2  alçak yaralandı

Rosenfeld, olayda 2 İsrailli polisin hafif yaralandığını ifade etti.

Öte yandan İsrail'in Haaretz ve Yedioth Ahronot gazetelerinde yer alan haberde, "Filistinli olduğu aktarılan gencin İsrail polis tarafından öldürüldüğü" kaydedildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:00
  1. İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld
  2. Kudüs
  3. İsrail

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