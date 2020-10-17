İşgalci Ermenistan'ın katlettiği çocuğun kimliğini gören yasa boğuldu

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e yükseldiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun gece saatlerinde Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki yerleşim alanlarına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu 13 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 45'ten fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ermenistan'ın saldırısında çok sayıda ev, iş yeri ve aracın da zarar gördüğü bildirildi.

Bölgeden gelen bilgilere göre; Ermenistan ordusunun düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler arasında 1 yaşındaki Medine bebek ile 15 yaşındaki Nigar adında bir kız çocuğu var.

15 yaşında Ermenilerin saldırısında hayatını kaybeden Nigar'ın yarın doğum günü olduğu da görenlerin içini sızlattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hacıyev, Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini söyledi. Ermenistan'ın kalleş saldırısında çok sayıda ev, araba ve iş yeri de hasar gördü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Ermenistan'ın daha fazla kişinin hayatını kaybetmesi için saldırının gece yarısı yapıldığını söyledi.