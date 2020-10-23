İşgalci Ermenistan'dan kuyruğu dik tutma çabası: İddiaları yalanladılar
Kahraman Azerbaycan ordusu cephe hattında işgalci Ermenistan güçlerini darmadağın etti. Son olarak Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'ın güneyindeki İran sınırını tamamen kontrol altına aldı. Kuyruğu dik tutmaya çalışan Ermenistan ise iddiaları yalanladı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın güneyinde İran sınırını kontrol altına aldığına dair açıklamaların doğru olmadığını ileri sürdü.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, "Sınır hattı boyunca şiddetli çatışmalar devam ediyor. Tam kontrolün sağlanması söz konusu olamaz. Azerbaycan birliklerinin bazı noktalarda Aras nehrini görmesi, onların İran sınırını tamamen kontrol ettiği anlamına gelmez" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün yaptığı açıklamada 20 köy ve 1 kasabayla birlikte, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurmuştu.