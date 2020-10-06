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Dünya İşgalci Ermenistan yine sivil yaşam alanlarını vurdu
Dünya

İşgalci Ermenistan yine sivil yaşam alanlarını vurdu

İşgalci Ermenistan mertçe savaş yerine cepheden kaçarak, sivil yerleşim alanlarını uzaktan füzelerle vurmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 22:02:00 -
İşgalci Ermenistan yine sivil yaşam alanlarını vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’da Fuzuli bölgesindeki Horadiz şehrini, Ağcabedi bölgesindeki köyleri, Terter ve köylerini, Goranboy ve Göygöl bölgelerini ateş altına aldığı ifade edildi.

Füzelerle vuruyor

Öte yandan; Ermenistan’ın Berd bölgesinden Azerbaycan’ın 2. büyük şehri Gence’ye dün sabah yine saldırı düzenlendi. Füzeli saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ermenistan ordusu, dün sabah Azerbaycan’da sivillerin yaşadığı Beylegan, Berde ve Terter şehirlerine yönelik topçu atışları gerçekleştirmiş, önceki gece de Gence, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron’a yönelik saldırılar düzenlemişti.

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