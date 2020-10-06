İşgalci Ermenistan yine sivil yaşam alanlarını vurdu
İşgalci Ermenistan mertçe savaş yerine cepheden kaçarak, sivil yerleşim alanlarını uzaktan füzelerle vurmaya devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’da Fuzuli bölgesindeki Horadiz şehrini, Ağcabedi bölgesindeki köyleri, Terter ve köylerini, Goranboy ve Göygöl bölgelerini ateş altına aldığı ifade edildi.
Füzelerle vuruyor
Öte yandan; Ermenistan’ın Berd bölgesinden Azerbaycan’ın 2. büyük şehri Gence’ye dün sabah yine saldırı düzenlendi. Füzeli saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ermenistan ordusu, dün sabah Azerbaycan’da sivillerin yaşadığı Beylegan, Berde ve Terter şehirlerine yönelik topçu atışları gerçekleştirmiş, önceki gece de Gence, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron’a yönelik saldırılar düzenlemişti.