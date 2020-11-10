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Dünya İşgalci Ermenistan teslim oldu
Dünya

İşgalci Ermenistan teslim oldu

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da ağır kayıplar veren Ermenistan'ın teslim olma anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Ermenistan Dağlık Karabağ'dan çekilecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 00:58:00 - 2020-11-10 02:07:11
İşgalci Ermenistan teslim oldu

Dağlık Karabağ'da ağır kayıplar veren Ermenistan teslim olma anlaşmasını imzaladı.

Ermenistan Dağlık Karabağ'daki işgal altındaki 3 ilden daha sonra da bütün Karabağ'dan çekileceği açıklandı.

Anlaşmaya göre, Azerbaycan ordusu kurtardığı topraklarda kalacak. Türk ve Rus barış gücü Ermenistan tamamen çekilene kadar bölgede kalacak.

Paşinyan anlaşmayı imzaladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan gece saat 01.00'da  yaptığı açıklamayla anlaşma imzaladığını resmen açıkladı. Paşinyan alınan karar için "inanilmaz acı verici bir durum" dedi.

Paşinyan, ''Karabağ'daki savaşı bitirmek için Putin ve Aliyev ile beraber bir açıklama imzaladık'' dedi.

Ermenistan 15 gün içinde çekilecek

Yapılan anlaşmaya göre; Azerbaycan ordusu bugüne kadar işgalden kurtardığı mevkilerde kalacak. Bölgede Türk ve Rus güçleri konuşlandırılacak. Ermenistan işgal altında tuttuğu 7 rayonun 5'inden hemen, 2'sinden 15 gün içinde çekilecek. Ermenistan'dan Karabağ'a ve Azerbaycan'dan Nahcivan'a toplam 2 koridor oluşturulacak.

Putin'den ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuya ilişkin açıklamada bulunarak Karabağ bölgesine barış güçlerinin konuşlandırılacağı bilgisini verdi.

Putin, açıklamasında tarafların mevcut askeri pozisyonlarında kalacağını belirterek, ulaşım merkezlerinin açılacağını kaydetti.

Rus lider, yeni ateşkes anlaşmasının, Dağlık Karabağ krizine her iki tarafın da çıkarına olacak uzun vadeli çözüm için koşullar yaratacağını umduğunu dile getirdi.

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