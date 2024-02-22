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Dünya İşgal rejiminin 'Araplaşmışlar' timleri üniversite önünde 2 öğrenciyi kaçırdı!
Dünya

İşgal rejiminin 'Araplaşmışlar' timleri üniversite önünde 2 öğrenciyi kaçırdı!

Yeniakit Publisher
2024-02-22 17:28:00 -
İşgal rejiminin 'Araplaşmışlar' timleri üniversite önünde 2 öğrenciyi kaçırdı!

İşgalci siyonist rejimin Mustaribin (Araplaşmışlar) timleri, Birzeit Üniversitesi'nin girişi önünde iki öğrenciyi kaçırdı.

İşgalci siyonist rejimin Mustaribin (Araplaşmışlar) timleri, Birzeit Üniversitesi'nin girişi önünde iki öğrenciyi kaçırdı.

Mustaribin timlerine bağlı bir işgal kuvveti, Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeit Üniversitesi girişinin önünden iki öğrenciyi kaçırdı.

Filistin kaynakları, kaçırılan kişilerin Öğrenci Konseyi Başkanı Salih Macid Hasan ve öğrenci Amr Zalum olduğunu bildirdi.

İşgal kuvvetleri arasında genellikle Filistinlilerin geleneksel kıyafetleriyle kendilerini kamufle eden Mustaribin (Araplaşmışlar) timleri, Filistinlilere yönelik sık sık suikastlar ve kaçırılma eylemlerini düzenliyor. (İLKHA)
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