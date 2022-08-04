İşgal rejimi askerleri Filistinli balıkçılara saldırdı!

İşgalci siyonistlerin geçimini balıkçılık yaparak sağlayan balıkçılara Gazze Şeridi'nin kuzey kesimi açıklarında saldırması üzerine Balıkçılar Komitesi açıklamada bulundu.

Komite yaptığı açıklamada işgalci siyonistlerin Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminin açıklarında Sudaniye ve El-Vahe arasında kalan bölgede Filistinli balıkçılara otomatik silahlarla yoğun ateş açtıklarını ve gaz bombaları attıklarını belirtti.

İşgalci siyonistler kuzey kesiminde ve güneyde Rafah kıyılarına yakın bölgede saldırılarını artırırken açıklamada bu yılın başından bu yana farklı zamanlarda yaptıkları saldırılarda Gazze açıklarında 42 balıkçıyı esir aldıkları 15'ini de yaraladıkları aktarıldı.

Gazze halkının yüze 10'luk gibi bir kısmı balıkçılıkla geçiniyor. Balıkçılık mesleği onların gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli bir açığı kapatıyor ancak bölgeyi 15 yıldan fazla süredir abluka altında tutan siyonist işgalciler sık sık denizde balıkçı teknelerini sıkıştırıyor, üzerlerine yoğun ateşle saldırıyor. Bazen bu tekneleri kıyıya yanaşmaya zorlarken bazen de balıkçıları rehin alıyor, teknelerine ve avladıkları balıklara da el koyuyorlar. (İLKHA)