İşgal için gitmişti hidayete erdi

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Sovyetler Birliği’nin işgal sürecinde orduya katılarak Afganistan’a gelen Rus askeri Khakimov, esir düştüğü Afgan mücahidlerin merhametinden etkilenerek Müslüman oldu ve yaşamını ülkenin batısında işgali anlatan bir müzenin bekçiliğini yaparak sürdürüyor.

Sovyetler Birliği’nin 1979’da başlayan işgal sürecinde başından geçenleri anlatan Abdullah, babasının Rus, annesinin Ukraynalı olduğunu, Afganistan işgali sürecinde Sovyet ordusuna kendi isteğiyle katıldığını söyledi. İşgal sırasında her iki tarafın da esir aldıklarının çoğunu öldürdüğünü ifade eden Abdullah, kendisinin şans eseri kurtulduğunu belirtti.

Abdullah, "İşgal sırasında Herat vilayetinde bir çatışmada yaralı olarak Afgan mücahidlerin eline esir düştüm. O zaman 25 yaşındaydım. Afganların bana merhametli davranması beni çok etkiledi. Böylece Müslüman oldum ve Afganistan’da kalmayı tercih ettim" diye konuştu.

Abdullah, Khakimov olan adını da Müslüman olduktan sonra Şeyh Abdullah olarak değiştirdiği bilgisini verdi.

Rus yönetimi kendisini götürmek istese de Afganistan’da kalmayı tercih eden Abdullah, ülkenin batısında işgali anlatan bir müzenin bekçiliğini yapıyor.