İşgal harekatı başladı: 'Elit teröristler' sahaya indi!

Terör devleti İsrail, Lübnan’da operasyonlarını genişletiyor. İşgal ordusu, Lübnan’ın güneyine altıncı bir tümen konuşlandırdı. Paraşütçüler ve komando birliklerinden oluşan ve sözde seçkin bir birlik olan 98. Tümen’in Lübnan’ın güneyinde hedef odaklı kara faaliyetinde olduğu belirtilerek, "İsrail ordusu güçlerinin tanksavar hattında konuşlanması tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

OPERASYONLARI 98. TÜMEN YAPACAK

Açıklamada, tümen güçlerinin son bir hafta içinde Lübnan’ın güneyindeki noktalara yönelik hedef odaklı kara faaliyetini genişlettiği aktarılarak, "Bu, 91., 36., 146. ve 162. tümenlerin faaliyetleriyle eş zamanlı olarak gerçekleşti. Şu anda İsrail ordusu güçleri ileri savunma hattını güçlendirmek ile kuzeydeki sivillere yönelik tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla bölgede faaliyetlerine devam ediyor. 98. Tümen güçleri, operasyonel kontrolün sağlandığı noktalarda faaliyet göstererek bölgeyi militanlardan ve terör altyapısından temizlemeye çalışırken, buna paralel olarak Hizbullah’ın ağırlık merkezlerine yönelik ateşli saldırı çabaları da sürdürülüyor" denildi.

5 TÜMEN GÖREVLENDİRİLDİ

Orduya göre şu anda Hizbullah’a karşı yürütülen kara harekatına beş IDF tümeni katılıyor. 146. ve 162. tümenler batı kesimine ilerlerken, 91. ve 36. tümenler doğu kesiminde baskınlar düzenledi. Buna ek olarak, Shebaa Çiftlikleri bölgesinde konuşlu olan IDF’nin 210. Bölgesel Tümeni, bölgede birkaç baskın gerçekleştirdi.