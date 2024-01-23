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Gündem İşgal ettikleri evde köşeye sıkışan katil İsrail askerlerinin çığlıkları kameraya yansıdı!
Gündem

İşgal ettikleri evde köşeye sıkışan katil İsrail askerlerinin çığlıkları kameraya yansıdı!

Yeniakit Publisher
2024-01-23 20:10:00 - 2024-01-23 20:24:42

Mücahid Kassam Tugayları'nın Gazze'deki direnişi sürerken, bölgeden dikkat çeken bir görüntü geldi.

İsrail askerleri Gazze'de işgal ettikleri bir evin içinde inceleme yaparken, mücahidler tarafından beklemedikleri bir saldırıya uğradı.

Bir bebek katili siyonist askerin vurulma anı kameralara yansıdı.

Köşeye sıkışan İsrail askerlerinin çığlık çığlığa kalmaları, ne kadar korkak olduklarını, güçlerinin sadece savunmasız insanlara yettiğini ortaya koydu.

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