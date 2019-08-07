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İşgal edilmek istenen alan park yapılacak

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede işgal edilmek istenen arsayı parka dönüştürerek halkın hizmetine sunacak.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:44
İşgal edilmek istenen alan park yapılacak

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede işgal edilmek istenen arsayı parka dönüştürerek halkın hizmetine sunacak.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ruha Mahallesinde daha önce işgal edilmek istenen arsayı park alanı olarak mahalleye kazandırıyor. Saha gezileri kapsamında gittiği Ruha Mahallesinde, Mahalle Muhtarı Mehmet Polat ve vatandaşlarla bir araya gelen belediye başkanı Kuş, işgal edilmek istenen arsaya anında ekipleri yönlendirip alanı yeşil alan olarak bölge halkının hizmetine sunacak. Vatandaşların park talebine karşılık veren Kuş’un bu hareketi takdir toplarken, mahalle muhtarı ve vatandaşlar Başkan Kuş’a, teşekkür etti. İşgale asla müsaade edilmeyeceğini belirten Kuş, Eyyübiye halkının hakkını korumayı sürdüreceklerini söyledi.


Kısa süre içinde mahalleye yeşil alan kazandıracaklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Ruha Mahallemizdeyiz. Bölgenin önemli eksikliklerinden biri olan yeşil alan için çalışma başlattık. Daha önce işgal edilmek istenen park alanını şuan ekiplerimiz temizliyor ve İnşallah en kısa zaman içerisinde Ruha Mahallemize park olarak kazandıracağız. İnşallah çocuk parkları da yapacağız. Eyyübiye halkı, Ruha mahallesi sakinleri her şeyin en güzelini hak ediyor ve onlara en güzel alanları kazandıracağız. İşgale de müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:44
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