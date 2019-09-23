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İşgal devletinin Peygamberi hedef alan sözleri doğrulandı! "Kulaklarımla duydum"

1969-1979 yılları arasında İsrail Başbakanlığı yapan Golda Meir’in, Hz. Musa’yı suçladığı ifadeler ortaya çıktı. Söz konusu sözlerin gerçekten bir başbakan tarafından söylendiğini teyit eden Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, konuşmayı long play’lerden kendi kulaklarıyla dinlediğini söyledi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 15:39
İşgal devletinin Peygamberi hedef alan sözleri doğrulandı! "Kulaklarımla duydum"

 yeniakit.com.tr  İsrail’in eski başbakanı Golda Meir’in, Hz. Musa’yı suçladığı sözleri ortaya çıktı. Meir, söz konusu sözleri, İsrail’in coğrafi konumu için yapmış!.. Bir peygamberi utanmadan suçlayan Golda Meir’in bu skandal sözleri gerçekten söylediğini teyit eden Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, söz konusu ifadeleri kulaklarıyla duyduğunu aktardı.

“Bizi petrol olmayan tek noktaya bıraktı”

17 Mart 1969 ile - Haziran 1974 tarihleri arasında başbakanlık yapan Golda Meir, bir röportajında şu ifadeleri kullandı:

Gelin size bir İsraillilerin Hz. Musa konusunda canını sıkan bir şeyi söyleyeyim; Bizi tam kırk yıl çölde dolaştırdı ve Ortadoğu’nun petrol olmayan tek noktasına getirip bıraktı.

“Kulaklarımla duydum”

Konuyla ilgili olarak konuşan Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, Meir sözlerini, o dönemlerde long play’lerden dinlediğini söyledi. “Farklılığı buradan geliyor, bu kadının niyeti dinden çıkmak değil” diyen Sürat, “Bizim peygamber önemli bir yanlış yaptı, demek istiyor. Cehennemi de biz çekiyoruz, demek istiyor. Bu kadın kısmeti anlamalıydı, azıcık Tevrat’ı okusaydı isyan etmeyecekti. Buna benzer zaten çok fazla şey de söyledi.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 15:39
  1. Golda Meir
  2. mustafa erdoğan sürat
  3. Hz. Musa

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