İşgal çetelerinden Lübnan'daki bazı kasabalara saldırı!
Siyonist işgal çetesi, Lübnan'ın çeşitli kasabalarındaki evlere ve bölgelere hava saldırısı yaptı.
Siyonist işgal çetesi, Lübnan'ın çeşitli kasabalarındaki evlere ve bölgelere hava saldırısı yaptı.
Saldırılarda büyük bir panik ve yıkım meydana geldi. Yerel kaynaklara göre, saldırılar sivil yerleşim bölgelerini hedef aldı ve birçok ev ile altyapı tesisi zarar gördü.
Elektrik ve su kesintileri yaşandı. Saldırıda sivil yaşam alanları hedef alındı. Hizbullah'ın saldırılarından ağır darbeler alan işgal çetesi, sivilleri hedef aldı.
Saldırılar bölgedeki tansiyonu yükseltirken, Hizbullah, işgal çetesinin bazı hedeflerini vurdu. Hedeflerin tam isabet aldığı kaydedildi.
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