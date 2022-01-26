İşgal altındaki Filistin topraklarında gözaltı furyası!
Siyonist İsrail işgal güçleri, her gün gerçekleştirdikleri keyfi tutuklama ve gözaltı uygulamalarına hız verdi. Sabah saatlerinden beri hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınarak tutuklanan Filistinlilerin sayısı 8’i buldu.
Yeni Akit Ankara
İşgal güçleri, sabahın erken saatlerinde başlattığı tutuklama furyasında 8 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistinli kaynaklardan gelen bilgiye göre, soruşturma için çağrıldıktan sonra işgal güçleri, işgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki Abu Dis kasabasından Yaqoub Badr ve Siraj Kashour adlı iki genç adamı tutukladı.
Gözaltılar giderek artıyor!
İşgal güçleri, sabahın erken saatlerinde Kudüs'ün Kalendiya Mülteci Kampı sakinlerinden Taha Ebu Latife'yi de gözaltına aldı. Yerel kaynaklar, işgal güçlerinin Filistinlilerin yaşadıkları mahallelerde teyakkuz halinde olduklarını, zaman zaman evlerin etrafını sarıp içeride bulunanları dışarıya çıkardıklarını, bazılarını ise karga tulumba gözaltına aldıklarını belirterek, gözaltı sayısının yükselmesinden endişe ettiklerini belirtiyorlar.