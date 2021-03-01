İş sağlığı ve güvenliği sınavları, ÖSYM tarafından her yılın belli dönemlerinde belirlenen tarihlerde düzenlenmektedir. İş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve işyeri hemşireliği için planlanan sınav sonucunda adaylar, uzmanlık sertifikası alırlar.

İş sağlığı ve güvenliği mesleği, son dönemin popüler mesleklerinden biridir. Söz konusu meslek, belirli eğitimler ve sertifika zorunluluğu bulunan meslekler arasında bulunuyor.

Sertifikası olmayanların yapamadığı iş sağlığı ve güvenliği neredeyse tüm sektörlerde zorunlu olarak hizmet vermektedir. İşyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personellerinin eğitim, sınav ve belgelendirilmesi işlemleri, ilgili mevzuat kapsamında yürütülür.

İSG/1 sınavı 2021 başvuruları başladı mı? İSG/1 sınavı ne zaman?

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van merkezli yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylar belirlenen alanlarda sertifika alacak.

2021-İSG/1 (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı) Sınavı 9 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvuru işlemler, 24-31 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 8 Nisan 2021 olarak açıklandı. Söz konusu sınavın sonuçları ise 3 Haziran 2021 tarihinde belli olacak.