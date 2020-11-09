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Gündem İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gündem

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSG soruları ve cevaplarının yayınlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 7 Kasım’da gerçekleşen İSG sınavında çıkan sorular ve cevap anahtarı ÖSYM’nin resmi sayfası üzerinden erişime sunuldu. Adaylar, şimdi sonuç tarihini merak ediyor. Peki, İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 İSG sonuç tarihi hakkında ayrıntılar…

Yeniakit Publisher
2020-11-09 22:40:00 -
İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSG sonuçları için bekleyiş sürüyor. ÖSYM'den soru-cevap açıklaması yapıldı. 7 Kasım'da gerçekleşen İSG sınavının soruları ve cevap anahtarı ÖSYM'nin resmi sayfasında yayımlandı. İSG sonuçları ise takvimle duyuruldu. Yayınlanan takvime göre, İSG sonuçları aralık ayında açıklanacak.

Sınava giren adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde yer alan sınav sorularına 09 Kasım 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin internet adresinden ulaşmaya başladılar. Adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden İSG soruları ve cevap anahtarlarına T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle ulaşabileceklerdir.

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları 8 Aralık'ta açıklanacak. Sınava katılan adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçlarına ÖSYM'nin adresinden erişebilecekler.

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