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Eğitim İSG 2021 sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?
Eğitim

İSG 2021 sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?

İSG, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına verilen isimdir. İSG sınavına girecek adaylar, sınavın ne zaman olacağını ve sınav ücretinin ne kadar olduğunu merak etmekte. Peki, 2021 İSG sınav başvurusu ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-03-27 12:51:00 -
İSG 2021 sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?

İSG sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru tarihinin ne zaman olacağını araştırırken ÖSYM’den açıklama yapıldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, İSG sınavının başvuru tarihini ve sınav ücretini açıkladı. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 İSG başvuru tarihi ne zaman ve ücreti ne kadar?

ÖSYM’nin resmi sayfasından yapılan duyuruya göre, İSG sınavına başvurmak isteyen adaylar 31 Mart 23.59’a kadar https://ais.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca yapılan duyuruya göre İSG sınav ücretinin 290 TL olduğu bildirildi.

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