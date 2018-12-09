ISF'ye Türkiye'den 14 asil üye
Türkiye Okul Sporları Federasyonunun (TOSF) önerdiği 14 isim, Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) Teknik Komite asil üyeliklerine seçildi.09 Aralık 2018 Pazar 11:12
Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilen ISF toplantısının ardından aerobik cimnastik, artistik cimnastik, atletizm, badminton, basketbol, futbol, futsal, hentbol, oryantiring, ritmik cimnastik, kayak, masa tenisi, tenis ve voleybolda 14 ayrı ismin asil, yüzmede de bir ismin yedek üye olarak görev alacağı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSF Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, elde edilen başarının tesadüf olmadığını bildirdi.
ISF ile ikili ilişkileri en üst düzeyde tuttuklarını belirten başkan Karakullukçu, "Dünya Okul Sporları Federasyonu komitelerine önerdiğimiz 14 ismin de seçilmesi, federasyon olarak kısa zamanda elde ettiğimiz önemli başarıların göstergesidir." ifadesini kullandı.
Karakullukçu, ISF'nin, adaylar hariç 118 asil ve aktif üye ülkesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"ISF'deki etkinliğimizi bir kez daha kanıtlamış olduk. Dünya Şampiyonalarında elde ettiğimiz önemli başarılar, ISF projelerine ülkemizden öğrencilerin seçilmesi, 2021 ISF Dünya Liseler Atletizm Şampiyonası'nın Trabzon'a alınması, ISF komitelerine önerdiğimiz 14 ismin de seçilmesi, federasyon olarak kısa zamanda elde ettiğimiz önemli başarıların göstergesidir. Kendi alanlarında başarılı ve tecrübeli isimlerinin seçilmesi de verilen kararların ne kadar doğru olduğunu da ortaya koymuştur."
Türkiye, son seçilen isimlerle toplamda 16 üye ile ISF'de üye sayısı en fazla ülke olmayı başardı. TOSF'nin ISF'de bir kıta başkan yardımcılığı, 14 teknik komite asil üye ve bir teknik komite yedek üyeliği bulunuyor.
ISF Teknik Komite asil ve yedek üyelerine seçilen isimler şunlar:
Asil üyeler:
Aerobik cimnastik: Özlem Keskin
Artistik cimnastik: Yeliz Ilgar
Atletizm: Nihat Doker
Badminton: Ramazan İmamoğlu
Basketbol: Turgut Paşalı
Futbol: Gür Onar
Futsal: Sertan Kırağası
Hentbol: Sinan Avcı
Oryantiring: Pervin Avşar
Ritmik cimnastik: Berfin Serdil Örs
Kayak: Erkut Tutkun
Masa tenisi: Burçak Keskin
Tenis: Hüseyin Gümüş
Voleybol: Mehmet Demirdelen
Yedek üye:
Yüzme: Neşe Şahin
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