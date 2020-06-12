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Aktüel

İşeri’den, Prof. Sabri Orman için taziye mesajı

Adıyaman Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGY Cemiyeti) Başkanı Mustafa İşeri, Prof.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:24:40 -
İşeri’den, Prof. Sabri Orman için taziye mesajı

Adıyaman Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGY Cemiyeti) Başkanı Mustafa İşeri, Prof. Dr. Sabri Orman’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.


Vefatı ile eğitim camiası başta olmak üzere tüm sevenlerini üzüntüye boğan Prof. Dr. Sabri Orman’ın ilim ve gönül insanı olduğunu belirten KGY Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Prof. Dr. Orman’ın Adıyaman’ın ender yetişen şahsiyetlerden biri olduğunu söyledi.


Başkan İşeri, “Vefatı ile eğitim camiası başta olmak üzere tüm sevenlerini üzüntüye boğan Prof. Dr. Sabri Orman, hem ilim hem de gönül insanı olmasının yanı sıra aynı zamanda da Adıyaman’ın ender yetişen şahsiyetlerden biriydi. Ömrünü İslam iktisadı çalışmalarına yoğunlaştırmış, çok kıymetli akademisyen, İslam ekonomisi konusunda çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Sabri Orman’a Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim mekanını Cennet eylesin. Mükedder ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve metanet diliyorum” diye konuştu.

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