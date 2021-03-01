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İSLAM İşe girmek için hangi dualar okunur? Rızk için okunması gereken dualar
İSLAM

İşe girmek için hangi dualar okunur? Rızk için okunması gereken dualar

Herkes kendisinin ve ailesinin rızkı için bir iş arar ve geçimini o işle sağlar. Bazı kimseler de iş bulmakta ve bir işe girmekte zorlanır. Müslümanlar her şeyi Allah’tan isterler ve tüm iyilikleri yine O’ndan bilirler. Bir iş bulmak ve işe girmek için de Allah’tan yardım istemek gerekir. Bu yardım da elimizden gelen tüm çabayı sarf ettikten sonra dua ederek istenir. Peki işe girmek için hangi dualar okunur? İşe girerken hangi dualar okunur? Rızık için okunması gereken dualar nelerdir? İşte işe girerken okunacak dualar…

Yeniakit Publisher
2021-03-01 09:24:00 -
İşe girmek için hangi dualar okunur? Rızk için okunması gereken dualar

Bir insan, geçimini farklı yollardan sağlayabilir. Bir kişinin kendisi ve ailesinin geçimi için rızk temin etmesinin en temiz yolu ise bir işe girmesidir. Bazen işe girmekte güçlük çekilebilir. Böyle durumlarda her mümin işe girmek için okunacak duaları okuyarak Allah’tan yardım istemelidir. Peki işe girmek için hangi dualar okunur? İşe girerken hangi dualar okunur? Rızık için okunması gereken dualar nelerdir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Besmele ile başlanmayan her işin sonu eksiktir.” buyurmuştur. Bu yüzden her işimize bir anahtar olan besmele ile başlamak gerekir.

İşe giderken veya herhangi bir işe başlarken şu dua mutlaka edilmelidir:

Rabbi yessir ve la tü’assir, Rabbi temmim bil hayr

Manası:  Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla sonuçlandır.

O gençler mağaraya sığınmışlar ve "Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster!" demişlerdi. (Kehf suresi, 10. ayet)

Mûsâ "Rabbim!" dedi, "Kalbime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz, Ki sözümü iyi anlasınlar…” (Taha suresi, 25-26-27-28. ayetler)

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