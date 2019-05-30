İşe girmek için Apple'ı hackledi, hayatının şokunu yaşadı!

Apple’ı hackleyerek Apple şirketinde çalışma hayali kuran genç, mahkemeye çıkarılması ile şok yaşadı. Avustralya'lı genç, hack becerilerini daha önce kötüye kullanmadığı için iyi halden 500 Avustralya Doları ceza ödeyerek ve 9 aylık bir sözleşme ile serbest bırakıldı.

Avustralya’da yaşayan bir genç, iş teklifi almayı umarak Apple’ı hackledi. İsmi verilmeyen genç, çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul ederken, Avrupa’da aynı şeyi yapan birinin Apple tarafından işe alındığını öğrendiği için böyle bir işe giriştiğini söyledi.

Çocuğun avukatı Mark Twiggs, müvekkilinin ne yaptığının farkında olacak yaşa erişmediğini ve çok genç olduğunu savundu. ABC’ye göre Twiggs, “Suçun ciddiyeti hakkında hiçbir fikri yoktu ve bu olay keşfedildiğinde şirkette iş bulabileceğini umuyordu” dedi. Hakim, “Bilişim teknolojisi konusunda yetenekli bir birey olduğu çok açık ancak hiçbir şey, ona bu yeteneğini kötüye kullanma hakkını vermiyor” dedi.

13 yaşında hack yapmaya başlamış

13 yaşında hack yapmaya başladığı öğrenilen genç, hack becerilerini daha evvel kötüye kullanmadığı için iyi halden 500 Avustralya Dolar’lık 9 aylık bir sözleşme ile uyarılarak serbest bırakılmasına karar verildi.

Olayın ardından Apple Avustralya, ABC’ye yaptığı bildiride dava özelinde bir yorum yapmazken, çalışanlarının şirket ağlarını “dikkatlice koruduğunu” ve polise haber vermeden önce hack’leri kontrol altına aldıklarını ve kimsenin kişisel verisinin açığa çıkmadığına dair açıklamada bulundu.

(Teknolojioku)