İşe giriş bildirgesi tek başına giriş sayılmaz mı?

Soru: Ben 1966 doğumluyum 1990 yılında sigorta girişim var. İşveren sigorta girişini yapmış ama primim ödenmemiş. 4.10.2000 tarihinden bu yana Bağ-Kur primi ödemekteyim. Primi ödenmeyen sigorta girişimin emekli olmama bir faydası olur mu? Ali G.

Cevap: Sigortalı olmak için işe giriş bildirgesi tek başına yeterli olmaz. Aynı zamanda sigortalının prim gün sayısı ve sigorta matrahının yer aldığı dört aylık hizmet bordrolarının da işveren tarafından SGK’ya verilmiş olması gerekir. Mevcut durumda 9000 gün primle 60 yaşında 5400 gün primle 62 yaşında emekli olabilirsiniz. İşe giriş bildirgesi verilmesine rağmen priminiz yatırılmadığı için iş mahkemesine dava açarsanız ve dava lehinize sonuçlanırsa 9000 gün primle 58 yaşında emekli olma hakkınız oluşur. Ancak davayla uğraşmayayım askerlik borçlanması ödeyeyim derseniz de 390 gün askerlik borçlanarak 58 yaşında emekli olma hakkınız oluşur.