İşe başladığı gün kaza geçirdi! Zonguldak'ta bir inşaata malzeme getiren kamyon damperi açıldığı sırada, araç devrildi. İşteki ilk günü olduğu öğrenilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Zonguldak'ın Baştarla Mahallesi Rat İkinci duraktaki bir inşaatta meydana geldi. 66 yaşındaki Ahmet Hakkı S. idaresindeki 67 EP 776 plakalı kamyon ile inşaatta malzeme getirdi. Ahmet Hakkı S. kamyonun damperini açtığı esnada kamyon devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFADekipleri tarafından kamyondan çıkarılan Ahmet Hakkı S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Hakkı S'nin bugün ilk iş günü olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerinde görüntü almak isteyen gazetecilere inşaat görevlileri tepki gösterdi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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