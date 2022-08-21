İSDEP’e personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, AB Mali İmkânı (FRIT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen İstihdam Desteği Projesi kapsamında, İŞKUR Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görevlendirilmek üzere 3 (üç) kişilik Bireysel Yazılım Geliştirme Danışmanlığı ve 1 (bir) kişilik Bireysel Ağ ve Güvenlik Danışmanlığı hizmetleri alımı yapılacaktır.

Talep edilen bireysel danışmanlık hizmetlerine ilişkin iş tanımlarına Kurumumuz web sayfasında yer alan “Duyurular” sekmesinden ya da;

- Ağ ve Güvenlik Danışmanlığı (1 Kişi) için; https://bit.ly/3dyy71A

- Yazılım Geliştirme Danışmanlığı (3 Kişi) için; https://bit.ly/3w4Dtry

adresinden ulaşabilirsiniz.

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