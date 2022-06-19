İsdemir’den verimliliği artıracak hamle

Proje kapsamında yıllık 500 bin ton kapasiteli 3 Numaralı Kok Bataryası’nda montaj ve devreye alma çalışmaları tamamlandı. Batarya, çevre kirliliğine neden olan itme ve şarj emisyonlarını önleyecek toz toplama sistemleriyle donatıldı. Yeni kok bataryasıyla yan ürün satış hacmini büyütmek ve doğal gaz kullanımında enerji tasarrufu sağlamak amaçlanıyor. Devam eden Yeni 1’inci Yüksek Fırın ve Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi yatırımlarının tamamlanması için ise çalışmalara hız veriliyor.