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Ekonomi İsdemir’den verimliliği artıracak hamle
Ekonomi

İsdemir’den verimliliği artıracak hamle

İsdemir’in enerji verimliliğini artırmak amacıyla başlattığı Yeni Kok Bataryası Modernizasyonu projesinde önemli bir evreye geçildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 11:52:00 -
İsdemir’den verimliliği artıracak hamle

Proje kapsamında yıllık 500 bin ton kapasiteli 3 Numaralı Kok Bataryası’nda montaj ve devreye alma çalışmaları tamamlandı. Batarya, çevre kirliliğine neden olan itme ve şarj emisyonlarını önleyecek toz toplama sistemleriyle donatıldı. Yeni kok bataryasıyla yan ürün satış hacmini büyütmek ve doğal gaz kullanımında enerji tasarrufu sağlamak amaçlanıyor. Devam eden Yeni 1’inci Yüksek Fırın ve Vakum Altında Gaz Giderme Tesisi yatırımlarının tamamlanması için ise çalışmalara hız veriliyor.

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