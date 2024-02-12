İSDAM, 6. sayısında Filistin sorununun tarihini irdeledi

Derginin editörü Ömer Kılıç, kaleme aldığı yazıda, Gazze direnişinin insanlığa uzun süredir unuttuğu değerleri hatırlattığını belirterek, “Uluslararası kuruluşların bir süredir dünya barışı için yetersiz kalan etkisizliklerine, çeşitli insan hak ve savunucularının, bilimsel değer ve bağımsızlık ürettiğini düşündüğümüz ekollerin sessizliği ve zulümden yana açık tavırları, bu uyanışı harekete geçiriyor. İnsan, çocuk, yaşlı ve kadın olmanın, din, dil, ırk, renk gözetmeden kendi başına bir değer olduğunu haykırıyor yine, zulme gözünü kapatan ülkelerin halkları. Selam olsun onlara diyerek bu haykırışa, uyanışa katkı sadedinde Filistin’in derinliklerine inerek, bu topraklardaki tarih, kültür ve direnişin izlerini sürmek istedik” ifadesini kullandı.