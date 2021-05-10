4D işçi ikramiyeleri 2021 ödemeleri ile ilgili beklenen gün geldi. Geçtiğimiz dönemlerde ikramiyelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağı duyurulmuştu.

İşçiye ilave tediye ne zaman yatacak?

Kamu işçileri ve 4D’li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. İşçilere bu yıl ilave tediyenin birinci yarısı 29 Ocak’ta verilmişti. İkinci taksit ise 11 Mayıs’ta (yarın) yatırılacak.

Böylece Ramazan Bayramı’na girmeden taşeron işçiler tediyelerini almış olacak. Yeraltı işlerinde çalışanlara ikramiyenin tamamı 24 Aralık 2021’de verilecek.

Ödeme, kadro alan taşeronlar dahil 1 milyon işçiyi kapsıyor. Belediye şirketine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye verilmiyor.

Taşeron işçinin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Bu hesaplamadan çıkan tutardan SGK primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülüyor. 4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor.