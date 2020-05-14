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İşçisine maaş ödemeyen İBB, milyonları bakın nereye dağıtmış!

CHP’li İBB’ye ait birçok şirket maaşları ödeyemeyince kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Aynı dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin yandaş yayın organlarına 6 milyon lira reklam dağıttığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 19:19:00 -
İşçisine maaş ödemeyen İBB, milyonları bakın nereye dağıtmış!

Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomide gerçekleşen daralma sonrası hükümet işverene destek amacıyla kısa çalışma ödeneği uygulaması başlatmıştı. Uygulama çerçevesinde işyerlerinde faaliyetlerini durduran işletmelere sigortalı işçilerinin maaşlarının bir bölümü ödenmeye başlandı.

Bu çerçevede CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birçok kuruluşunun da kısa çalışma ödeneğine başvurduğu öğrenildi. Diğer taraftan CHP'li Ekrem İmamoğlu basına yaptığı açıklamada İBB'nin gelirlerinin dramatik bir şekilde düştüğünü ileri sürdü.

Sabah'ın haberine göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs salgını döneminde yandaş televizyon ve internet sitelerine ise gayet bonkör davrandığı ortaya çıktı. 3 Nisan ile 5 Mayıs arasında CHP'li İBB'nin yandaş televizyon ve internet sitelerine 6 milyon lira reklam kaynağı aktardığı belirtildi. Sosyal medyada bu çelişki eleştirilere neden oldu.

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Yorumlar

semih

 yakın gelecekte ist da chp belediyesini yaşamış olanlar anlar talan talan talan yok elde kalan
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Akl

Işçilerin parasını ona buna peşkeş çekeceğine işçilerin maaşını ver ulan ş....siz ben olsan ...... seni
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