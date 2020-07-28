İşçilerin ilave tediyeleri ödendi
Kamuda istihdam edilen işçilerin ilave tediyeleri (ikramiyeler) dün ödendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilave tediyelerin 26 günü kanundan kaynaklı; 26 günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla olmak üzere toplamda 52 gün olarak ödendiğini belirtti.
Yılda 4 kez yapılan ödemelerin ilk ikisi 31 Ocak ve 22 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatırıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, “Üçüncüsü de dün hesaplara yatırıldı. Son ödeme ise 14 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye’mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.