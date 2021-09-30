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Gündem İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 10 yaralı
Gündem

İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 10 yaralı

Uşak’ta demir yolu yapım işçilerini taşıyan servis refüje devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 07:53:00 -
İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: 10 yaralı

Kaza, Uşak-Sivaslı karayolu üzerinde Yapağılar köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır Y. (51) yönetimindeki 34 FV 6335 otobüs kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, bölge trafik şube polisleri ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüyle birlikte 10 kişi, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

 

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