İşçileri taşıyan otobüs alev alev yandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan seyir halindeki otobüs yanarak küle döndü.
Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangında araç küle dönerken, 3 araç ve bir apartman da alevlerden zarar gördü.
N.K. idaresindeki fabrika işçilerini taşıyan otobüs, 8 Kasım Mahallesi Eski Müsellim Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücü, aracı durdurup 30 işçiyi indirdikten sonra alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı.
3 araç ve bir bina zarar gördü
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü.
Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi, çevredeki 3 araç, bir apartmanın dış kaplaması ile bazı dairelerin duvarları zarar gördü.