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Yerel İşçileri taşıyan otobüs alev alev yandı
Yerel

İşçileri taşıyan otobüs alev alev yandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan seyir halindeki otobüs yanarak küle döndü.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 13:29:00 -
İşçileri taşıyan otobüs alev alev yandı

Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangında araç küle dönerken, 3 araç ve bir apartman da alevlerden zarar gördü.

N.K. idaresindeki fabrika işçilerini taşıyan otobüs, 8 Kasım Mahallesi Eski Müsellim Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü, aracı durdurup 30 işçiyi indirdikten sonra alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı.

3 araç ve bir bina zarar gördü

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü.

Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi, çevredeki 3 araç, bir apartmanın dış kaplaması ile bazı dairelerin duvarları zarar gördü.

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