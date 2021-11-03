İşçilere 'zorunlu aşı' dayatması yapıldı! New York sokakları çöp içinde kaldı
New York Belediyesi'nin "zorunlu aşı" şartını kabul etmeyen işçiler ücretsiz izne çıkartılınca, sokaklarda çöp yığınları oluştu.
Yeniakit.com.tr
New York Belediyesi tüm çalışanlarına "zorunlu aşı" uygulaması başlattı. Aşı dayatmasını kabul etmeyen 24 bin işçi, belediye tarafından "ücretsiz izne" çıkartıldı.
En az bir doz olma şartı
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun belediye çalışanlarına getirdiği "en az bir doz koronavirüs aşısı olma zorunluluğu" talimatının yürürlüğe girmesiyle birlikte aralarında 8 binden fazla polis, 3 bin 700 itfaiyeci, binlerce ilk yardım çalışanı ve temizlik işçisinin bulunduğu belediye çalışanları işbaşı yapamadı.
New York'ta temizlik işçileri ücretsiz izne ayrılınca, sokaklar çöpler içinde kaldı. New Yorklular sosyal medya hesaplarından sokaklardaki çöplerin görüntülerini paylaşarak belediyeye tepki gösterdi.