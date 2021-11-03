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Dünya İşçilere 'zorunlu aşı' dayatması yapıldı! New York sokakları çöp içinde kaldı
Dünya

İşçilere 'zorunlu aşı' dayatması yapıldı! New York sokakları çöp içinde kaldı

New York Belediyesi'nin "zorunlu aşı" şartını kabul etmeyen işçiler ücretsiz izne çıkartılınca, sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 22:01:00 -

 Yeniakit.com.tr 

New York Belediyesi tüm çalışanlarına "zorunlu aşı" uygulaması başlattı. Aşı dayatmasını kabul etmeyen 24 bin işçi, belediye tarafından "ücretsiz izne" çıkartıldı.

En az bir doz olma şartı

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun belediye çalışanlarına getirdiği "en az bir doz koronavirüs aşısı olma zorunluluğu" talimatının yürürlüğe girmesiyle birlikte aralarında 8 binden fazla polis, 3 bin 700 itfaiyeci, binlerce ilk yardım çalışanı ve temizlik işçisinin bulunduğu belediye çalışanları işbaşı yapamadı.

New York'ta temizlik işçileri ücretsiz izne ayrılınca, sokaklar çöpler içinde kaldı. New Yorklular sosyal medya hesaplarından sokaklardaki çöplerin görüntülerini paylaşarak belediyeye tepki gösterdi.

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