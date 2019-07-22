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İşçilere neler vadediyordu... CHP'li belediyede skandal

31 Mart seçimlerinden önce kimseyi işinden etmeyeceklerini vadeden CHP’li belediyelerin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Çalışanlara yönelik sendikal baskıların da arttığı belediyelerde, 3,5 aylık sürede kendini müdür olarak atayan başkandan, işçilerin fişlenmesine kadar onlarca vukuat işlendi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:01
İşçilere neler vadediyordu... CHP'li belediyede skandal

Yerel seçimlerde vatandaşlara bin bir vaatte bulunarak oy toplayan CHP ve HDP’li belediye başkanları koltuğu oturduktan sonra skandal icraatlara imza attı. Yandaşlarına iş alanları açmak için işçi kıyımına başlayan başkanlar, yakınlarını belediyelerde önemli görevlere getirdi. CHP ve HDP’li beledilerde çalışanlara yönelik sendikal baskılar da artış gösterdi. Üç buçuk ayda yapılanlara bakıldığında başkanların vukuatlarla dolu karnesi CHP’de 1989 seçimleri sonrasında başlayan ve 1994 seçimlerinde hezimetle sonuçlanan süreci hatırlattı. CHP ve HDP’li başkanların vatandaşın büyük tepkisini çeken icraatlarından bazıları şöyle:,

İşçi kıyımları başladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da seçim sonrası ilk işi, CHP’li olmayan işçilerin işten çıkarılması için çalışma başlatmak oldu. Karalar’ın bin 750 işçinin çıkarılması talimatının ardından yüzlerce işçi 28 Haziran’da kendilerine haber bile verilmeden işten atıldı. Öte yandan Karalar’ın, kendi yakınlara iş alanı oluşturmak için çalışanları fişlediği de ortaya çıktı. Karalar, çıkarmak istediği işçilerin isimlerinin karşısına “ATM” ve “Hikaye” yazdığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Uzak ilçelere sürgün

CHP’li belediyeler, işten çıkarmanın dışında sendikal baskılar da yaptı. 31 Mart gecesi belediye başkanlarına yakın isimler, işçileri sendika değiştirmeleri konusunda tehdit etti. Hak-İş üyesi 16 bin 585 kişi baskıyla sendikadan istifa ettirildi. Memur-Sen’den de 12 bin 500 işçi istifa etmek zorunda kaldı. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinden yaklaşık 100 kişi işten çıkarılırken 50 kişi de Antalya’nın uzak ilçelerine sürüldü.

Ak Partili İlçelere Yardım Yok


HDP’li Van Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın şehirdeki AK Partili belediyelerin yardım taleplerini karşılıksız bırakarak, diğer illerdeki HDP’li belediyelere yardım yaptığı belirlendi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı Ertan hakkında soruşturma başlattı.

 

İşçiler alakasız işlere verildi


Yine HDP’li Cizre ve Silopi belediyelerinde çalışanlar yıllardır yaptıkları ve uzmanlaştıkları işlerden, çöp toplamanın da aralarında bulunduğu alakasız işlerde görevlendirildi. Ayrıca Cizre Belediyesinde çalışanların iş yerleri değiştirilirken, sözleşmeleri de feshedildi.

İttifakta menfaat çatırtısı


Ankara’da CHP ve İYİ Parti’nin 31 Mart’taki ittifakı büyükşehir belediyesinde yönetim krizine yol açtı. BELPLAS şirketinin yönetim kurulu üyeliğine getirilen İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu, İYİ Parti eski yöneticileri danışman olarak görevlendirmek istedi. Ancak bu görevlendirmeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kabul etmeyince Köylüoğlu, yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

KHK’lılara iş vaadinde bulundular


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, FETÖ ve PKK ile ilişkileri sebebiyle KHK ile meslekten atılanları belediyede zabıta olarak işe alacaklarının sözünü verdi. Ancak ihraç KHK’larında ‘kamu görevlerinden çıkarılan kişilerin, memuriyetleri alınır. Bu kişiler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler. Doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler’ ifadeleri yer alıyor.

İlk vukuat Bolu’dan


CHP’li belediye başkanları daha seçim sonuçları netleşmeden 31 Mart gecesi vukuatlara başladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ilk işi Suriyelilere verilen yardımı kesmek oldu. Ayrıca Özcan, göreve başlamadan önce noter tasdikli beyanname ile hiçbir çalışanın işine son vermeyeceğini belirtmesine rağmen 97 işçiyi sebepsiz yere belediyeden kovdu.

Tabela tahrikine valilik ‘dur’ dedi


HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesindeki İyaz bin Ganem (radıyallahü anh) Caddesi’nin adını “PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmek” suçundan hapis cezasına çarptırılan Dr. İlhan Diken olarak değiştirme girişiminde bulundu. Valilik skandala geçit vermezken sahabenin ismi yazılı olan tabela yeniden yerine konuldu.

Kendini müdür olarak tayin etti


İzmir’in Karaburun ilçesinde 31 Mart’ta başkan seçilen CHP’li Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın ilk icraatı kendisini belediye şirketlerine müdür tayin edip maaş bağlamak oldu. Erdoğan, ayrıca yeğenlerinden birini işletme müdürlüğüne diğerini de halka ilişkiler müdürlüğüne tayin etti. Yine İzmir’de göreve gelmek için tasarruf sözü sunan CHP’li belediyeler tam tersini yaptı. Torbalı Belediyesi Başkanı İsmail Uygur, bir önceki dönemde yapımına başlanıp tamamlanmak üzere olan beş katlı hizmet binasını beğenmeyip yenisini yapmaya karar verdi.

Teröre ses çıkarmadılar


Her platformda ‘Türkiye partisi olacağız’ diyen HDP’liler, geçtiğimiz hafta teröristlerce Tunceli’de katledilen iki çocuk için ses çıkarmadı. 15 Temmuz tarihinde Tunceli’de sekiz yaşındaki Ayaz Güloğlu ve dört yaşındaki kız kardeşi Nupelda Güloğlu, PKK’lı teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatlarını kaybetmişti.

Belediye Kandil’in hizmetine sokuldu


Göreve geldikten sonra ilk işi şehit yakınlarının işine son vermek olan HDP’nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Temmuz başında bir şehit yakınının daha işine son vermişti. Böylece HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan şehit yakını sayısı 11’e yükseldi. Yine Mardin Büyükşehir Belediyesi, üç haftada adeta Kandil’in hizmetine sokuldu. Belediye, gençlerin dağa gitmesini engellemek için yapılan gençlik merkezlerini kapattı. Bununla yetinmeyen Türk, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten ‘Mardinmasa’yı da kapattı. Bu birim üzerinden ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılıyordu.

İşten attılar, sosyal medyadan öğrendi


Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan ASKİ Spor Kulübü’nde yönetimin değişmesinin ardından skandal bir karara imza atıldı.  Sekiz yıldır ASKİ Spor Kulübü’nde tekvando antrenörlüğü görevini sürdüren 2000 Sidney Olimpiyatlarında bronz madalya kazanan dört dünya, iki Avrupa şampiyonu eski millî tekvandocu Hamide Bıçkın Çetiner, kulübün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla işine son verildiğini öğrendi. Çetiner, yapılan davranışın evrensel hiçbir kurala uymadığını belirterek, “Takımı Sivas’taki Türkiye Şampiyonası’na götürdüm. Sporcum maçtan çıktı gözleri dolmuş yanıma geldi. ‘Hocam sosyal medyada görmeniz gereken bir şey var’ dedi. Baktım, sosyal medyadan attıkları hikâye ile işime son vermişler” dedi.

 

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 08:01
  1. Van
  2. Tunceli
  3. Sivas
  4. Mardin
  5. İzmir
  6. Diyarbakır
  7. Bolu
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. chp
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