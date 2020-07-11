İşçilere ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak?
Kamu işçilerine ödenecek ikramiyelerle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki İşçilere ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak? İşte cevabı...
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemesinin ilk taksiti 27 Temmuz'da yapılacak. İkramiyenin ikinci taksiti ise 14 Aralık'ta ödenecek.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, "2020 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısının 27/7/2020, diğer yarısının 14.12.2020 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.