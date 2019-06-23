İşçilerden kıyımcı CHP’ye siyah çelenk

Resul Ekrem Şahan Ankara

HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş Sendikası tarafından 31 Mart yerel seçimleri sonrası yönetimleri değişen belediyelerde üyelerine yönelik baskı ve işten çıkarmalara karşı Bolu Belediyesi önünden başlatılan ve 12 gün süren “Emek ve Adalet Yürüyüşü” CHP Genel Merkezi önünde sona erdi.

Yaklaşık 5 bin işçi yoğun yağmura rağmen seslerini duyurmak için eylem yaptı. Burada konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Arkadaşlarımız işlerine dönene kadar her ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz. Bugün burada mücadelemizin birinci aşamasını tamamlamış olduk. Kararlılığımızı ortaya koyduk. Önümüze ne zorluk çıkarsa çıksın yılmayacağız” dedi. Eylem, CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakılması sonrası sona erdi.